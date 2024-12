Gefahr durch Glatteis auf Straßen in Bayern

Mit dem Dezember kommt nasses, graues Wetter: Zu Beginn der neuen Woche seien viele Wolken und zeit- und gebietsweise Regen zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Nachts sinken die Temperaturen in Bayern verbreitet unter null Grad, tagsüber liegen sie am Montag in Ostbayern bei 1 bis 6, sonst 4 bis 9, in Schwaben bis 11 Grad.

Vorsicht auf den Straßen in Bayern

Gebietsweise kann es glatt auf den Straßen im Freistaat werden. "Etwa ab Mitternacht bis gegen Montagmittag von Westen her örtlich Glatteis durch gefrierenden Sprühregen", warnt der DWD. Auch in der Nacht zum Dienstag soll es regnen, von Nordwest nach Südost. In Unterfranken und Niederbayern besteht demnach weiter das Risiko, auf Glatteis zu treffen.

Glatteisunfall in der Oberpfalz

Mit rutschigen Straßen hat es bereits ein 56-jähriger Autofahrer im Kreis Amberg-Sulzbach zu tun bekommen. Sonntagfrüh überschlug er sich auf der B 85 in Ebermannsdorf auf schneebedeckter Fahrbahn. Laut Polizei kam er in einer Kurve ins Rutschen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 56-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Im Bergland wird Schnee erwartet

Der Blick auf die erste Adventswoche verheißt kaum weihnachtliche Stimmung. Der Dienstag wird vor allem grau: Es ziehen viele Wolken auf, gebietsweise regnet es, im Alpenvorland auch andauernder. In höheren Lagen fällt Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 8, im Bergland um null Grad.

In der Nacht zum Mittwoch gibt es kaum Auflockerungen. Besonders in Alpennähe sind weitere Schneeschauer zu erwarten. Auch tagsüber ist es am Mittwoch meist stark bewölkt, örtlich fällt noch etwas Regen, im Bergland Schnee.