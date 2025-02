Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will das Kernkraftwerk Isar 2 wieder in Betrieb nehmen. Was könnte das bringen?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will das Kernkraftwerk Isar 2 wieder in Betrieb nehmen. Was könnte das bringen?

12.02.2025, 10:57 Uhr Audiobeitrag

Atomkraftwerk Isar 2 wieder ans Netz? Was das bringen würde

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will wieder in die Kernenergie einsteigen und das Atomkraftwerk Isar 2 bei Landshut erneut in Betrieb nehmen. Klar ist: Der Aufwand wäre groß. Was genau könnte Bayern damit erreichen?

Von Lorenz Storch