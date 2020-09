30.09.2020, 08:00 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

#BR24Zeitreise: Passionsspiele in Oberammergau 1960

Die Passionsspiele in Oberammergau mussten in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. Wir gehen deshalb einfach sechzig Jahre in der Zeit zurück - und sehen uns an, wie Jesus 1960 auf dem Esel in Jerusalem einritt.