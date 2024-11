Berühmte Ente in Nürnberg: Donald Duck auf Christkindlesmarkt

Der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt bekommt in diesem Jahr Besuch von Donald Duck und seiner Familie – zumindest im Comic. Die Geschichte erscheint nach Angaben des Egmont Ehapa Verlags am Freitag (22. November) im neuen Micky Maus Magazin.

Dagobert Duck soll "goldenen Zwetschgermoh" verleihen

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) bekam schon vorab ein Heft mit dem Titel "Der Duft von Weihnachten" und präsentierte es auf der Pressekonferenz zum diesjährigen Christkindlesmarkt. In der Geschichte soll Dagobert Duck als Juror den schönsten Marktstand mit dem Preis "Der goldene Zwetschgermoh" auszeichnen – eine Tradition, die es auf dem echten Christkindlesmarkt seit vielen Jahren gibt. Da die reichste Ente der Welt nicht gern allein reist, nimmt sie Donald und dessen Neffen Tick, Trick und Track aus Entenhausen mit nach Nürnberg.

"Weihnachtliche Geschichten haben im Micky Maus Magazin eine lange Tradition", sagt dazu der verantwortliche Redakteur Johannes Kanty. "Es ist das Fest der Sinne, mit seinem Lichterglanz und dem Duft festlicher Leckereien. Der Nürnberger Christkindlesmarkt vereint all das in einer perfekten Szenerie, und die Ducks sorgen für eine herzerwärmende Geschichte."

Marktamt freut sich über "Hauptrolle"

Der Nürnberger Christkindlesmarkt zählt zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland und lockt nach Angaben der Stadt regelmäßig mehr als zwei Millionen Gäste aus aller Welt an. "Es freut uns sehr, dass der Nürnberger Christkindlesmarkt die Hauptrolle im neuen Micky Maus Magazin bekommen hat", hieß es vom zuständigen Marktamt. Dadurch erschließe sich der Zauber des Marktes auch für die jüngere Generation.

Über den Christkindlesmarkt gibt es demnach bereits diverse Bücher. Im vergangenen Jahr wurde er außerdem zur Kulisse für die Weihnachtssendung der Komiker Volker Heißmann und Martin Rassau. Dass Dagobert Duck und andere Comicfiguren neben dem Christkind auf dem diesjährigen Christkindlesmarkt unterwegs sein werden, ist laut dem Marktamt allerdings nicht geplant.

Ende November geht's los

Der Christkindlesmarkt wird in diesem Jahr am Freitag, dem 29. November, um 17.30 Uhr vom Christkind mit dem feierlichen Prolog eröffnet. Die Zeremonie läuft jedes Jahr gleich ab: Alle Lichter auf dem Markt gehen aus, die Scheinwerfer sind auf das Christkind gerichtet, das mit seinen Engeln auf der Empore der Frauenkirche steht. Zunächst läuten die Glocken, dann spielt ein Posaunenchor und ein Kinderchor singt. Der Prolog endet mit den Worten "… und wer da kommt, der soll willkommen sein". Anschließend singen alle Marktbesucher gemeinsam "O du fröhliche" – und so heißt auch die Geschichte aus Nürnberg im Micky Maus-Heft.

Das Christkind heißt Nelli Lunkenheimer. Sie ist 17 Jahre alt und für die Amtszeit 2023/24 als Christkind aktiv.

Mit Informationen von dpa