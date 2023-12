Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Zwei Millionen Besucher beim Nürnberger Christkindlesmarkt

Der Nürnberger Christkindlesmarkt – so wie viele Weihnachtsmärkte in Bayern – neigt sich dem Ende zu. Die Organisatoren haben nun Bilanz gezogen und sind zufrieden mit dem Ergebnis. Das Vor-Corona-Ergebnis ist in greifbarer Nähe.