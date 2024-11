BR24 vor Ort: Der tägliche Wahnsinn am Wertstoffhof

Müll hat einen Wert

Laut dem Welt-Abfall-Index (Stand 2022) produziert jeder Deutsche mit 632 Kilogramm pro Kopf überdurchschnittlich viel Müll. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 527 Kilogramm pro Jahr. Müll kann allerdings wertvoll sein. Das bestätigt auch das Landratsamt Amberg-Sulzbach: Im Jahr 2023 nahm der Landkreis knapp zwei Millionen Euro durch die Wertstoffvermarktung ein.

Diese Erlöse kommen den Abfallgebührenzahlern zugute, indem sie beispielsweise Kostensteigerungen bei der Restmüllabfuhr ausgleichen. "Das von uns praktizierte Wertstoffhofsystem ist bürgernah und sorgt dafür, dass die Abfallgebühren seit vielen Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau sind", erklärt Robert Graf, Leiter des Amts für Abfallwirtschaft.

Diebstähle auf Wertstoffhof

Der wertvolle Müll zieht allerdings auch Kriminelle an. Immer wieder verzeichnen die Polizeidienststellen Diebstähle von Wertstoffen. Oft haben es die Täter auf Altmetall abgesehen. "Deswegen schmeiße ich immer Messing und alles, was wertvoll ist, nach hinten", erzählt Wertstoffhof-Mitarbeiter Manuel. Tatsächlich gab es schon einen Vorfall, bei dem jemand gleich einen ganzen Stapel an Kennzeichen klauen wollte. Ein Platzverweis war die Folge. Denn: Was einmal auf dem Wertstoffhof angeliefert ist, gehört laut den Mitarbeitern rechtlich auch dem Betrieb.

Konflikte gehören zum Alltag

Es kann aber auch zu kritischen Situationen am Wertstoffhof kommen. "Wir werden oft beleidigt", erzählt Manuel. Solche Vorfälle würden schlimmer. Auch am heutigen Tag kam es bereits zu hitzigen Diskussionen zwischen ihm und einem Anlieferer. Regina versucht auch hier den Frieden zu bewahren: "Ich versuche, das alles ruhig zu lösen. Aber es gibt da Kollegen, die fahren gleich die schweren Geschütze auf und drohen mit Platzverweisen oder der Polizei."

Kurz vor 18 Uhr geht der Tag am Wertstoffhof dem Ende zu. Auch heute mussten die Mitarbeiter ein dickes Fell beweisen. Immer wieder passiert auch Kurioses: Einmal wollte jemand einen Spanferkelkopf im Grüncontainer entsorgen. "Das geht gar nicht", sagt Regina kopfschüttelnd. Nach einem Tag am Recyclinghof sollte klar sein: Der Schweinskopf gehört in den Restmüll.