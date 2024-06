Kommentar: Europawahl - Gegen Putin stimmen!

Ja, Europa kann sterben. Natürlich. Der französische Präsident Macron hat davor im April gewarnt. Alles hänge von unseren Entscheidungen ab. Europa sei nicht ausreichend bewaffnet, müsse seine Verteidigungsstrategie ändern, so Macron. Denn Putin greift Europa und seine Werte an. Und das nicht nur mit Panzern in der Ukraine. Sein Informationskrieg gegen uns läuft schon viele Jahre.

Putin lauert

Im Kreml wird ganz genau beobachtet, wie geschlossen unsere Gesellschaften auftreten. Gerade bei der Europawahl. Jeden Keil, den Putin ins europäische Haus treiben kann, feiert er als Erfolg. Ein gespaltenes Europa hilft ihm, an der Front und bei seinem Masterplan, Russlands Macht auszuweiten. Es soll sein Lebenswerk werden.

Steigbügelhalter eines Diktators

Putins Propaganda und Desinformation, die uns auch über Social Media täglich in unterschiedlichsten Maskierungen begegnet, sind Teil seiner Kriegsführung. Die politischen Geländegewinne, die Putin so über die Jahre erzielen konnte, sind beachtlich. Er konnte sich sogar in unsere Parlamente einnisten. Russlandfreundliche Parteien kommen Putin sehr zu Pass. AfD und BSW sind die Steigbügelhalter eines Diktators, der massenhaft Menschen vernichtet, um seine Macht nach Europa auszudehnen. Auch der nicht ganz überraschende Verdacht, dass Russland etwa im Rahmen gezielter Einflussoperationen dem AfD-Spitzenpolitiker Petr Bystron Geld zukommen ließ, erhärtet sich immer mehr.

Wehrhaft sein!

Wer Europa schützen will, der hat nun bei der Europawahl selbst die Chance, sich wehrhaft zu zeigen. Jede Stimme für Demokraten und überzeugte Europäer ist eine Stimme gegen Putin. Wankt Europa, ist das ein Signal an Putin, noch weiter vorrücken zu können. Aus Zündeleien, wie Experten sie von Putin auch wieder auf dem Balkan erwarten, kann sich ein neuer Krieg auch im Zentrum Europas entwickeln. Seien wir also wachsam!

Wer Verantwortung für die Stabilität und Zukunft des Kontinents übernehmen will, der zeigt Extremisten bei der Wahl die kalte Schulter. Europa muss besser gemacht und nicht abgewickelt werden. Wohlstand wird es in Europa nur geben können, wenn es sicher ist. Putin ist ein Feind - Europas, unserer Kinder, unseres Eigentums. Die Europawahl kann also auch eine Wahl gegen Putin sein. Sie muss es sein. Gehen wir hin!