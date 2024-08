Blühpatenschaften: Wer zahlt noch für Artenschutz am Acker?

Landwirt Andreas Heiß wollte es wissen nach dem Volksbegehren "Rettet die Bienen". Er ist konventioneller Landwirt in Dötting im Landkreis Eichstätt, baut auf 150 Hektar Kartoffeln, Zwiebeln und Getreide an und spritzt seine Kulturen regelmäßig mit Pflanzenschutzmitteln. Doch 2019 startete er eine Aktion: "Stopp die Spritze". Seine Idee: "Blühpaten" zahlen ihm pro Jahr 50 Euro pro 100 Quadratmeter, dafür sät er Blumen statt Weizen. "Ich würde meinen ganzen Betrieb dafür zur Verfügung stellen", sagte Heiß damals. Er hatte es sich durchgerechnet, es hätte sich finanziell gelohnt.

Nur noch einer zahlt als Blühpate

16.000 Euro investierte er in große Anzeigen in zwei Tageszeitungen, die Resonanz war anfangs gut. Er veranstaltete ein Hoffest, bewirtete 250 Leute und konnte für 3,3 Hektar Blühflächen verpachten. Im Jahr darauf waren es dann nur noch zwei Hektar. Und heute? Andreas Heiß ist ernüchtert: "Ich habe nur noch einen Interessenten, der für 100 Quadratmeter zahlt." Andere Landwirte berichten von ähnlichen Erfahrungen, offizielle Zahlen gibt es allerdings nach Auskunft des Bayerischen Bauernverbandes nicht.

Flurbereinigung: Biotope wurden zerstört

Ein gängiger Vorwurf lautet: Landwirte haben kein Interesse an Biodiversität. Tatsächlich war bis Ende des 20. Jahrhunderts Artenschutz kaum ein Thema. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es darum, die Bevölkerung zu ernähren und auf den Feldern möglichst hohe Erträge herauszuholen. Deshalb gab es ab den 1960er Jahren auch die Flurbereinigung. Viele kleine Äcker wurden zu großen wirtschaftlicheren Einheiten zusammengelegt. "Wir hatten so schmale Felder, da würde heute ein Pflanzenschutzgerät links und rechts rausschauen. Zum Teil wurden auch Gräben bereinigt. Heute weiß man, aus Naturschutzsicht war das falsch", erinnert sich Ackerbauer Andreas Heiß. Durch die Flurbereinigung wurden auch unzählige Feldraine und Hecken eliminiert. Dass Feldränder wertvolle Biotope für Insekten und Niederwild sind, war kein Thema.

Erst Ende der 1990er Jahre rückte das Thema Biodiversität in den Vordergrund. In Bayern startete 1998 das Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) mit finanziellen Förderungen für freiwillige Umweltmaßnahmen der Landwirte. Heute werden auf einem Drittel aller Felder und Wiesen in Bayern KULAP-Maßnahmen bezahlt.

Außerdem gibt es seit vielen Jahren das bayerische Vertragsnaturschutzprogramm. 2001 propagierte dann die erste grüne Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast eine "Agrarwende", die Zahl der Biobauern stieg. Konventionelle Bauern sahen sich dagegen immer mehr als Umweltzerstörer an den Pranger gestellt.