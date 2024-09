BKH Mainkofen – schon wieder ein Patient auf der Flucht

Schon wieder macht das Bezirksklinikum in Mainkofen im Landkreis Deggendorf Schlagzeilen: Ein Patient ist seit Samstag auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher dem BR sagte, war der Mann im Rahmen eines Gruppenausgangs unterwegs und hat sich unberechtigt entfernt.

Zum Artikel: Letzte flüchtige Straftäter aus BKH Straubing gefasst

Keine Gefahr für die Öffentlichkeit

Seit Samstagabend wird nach dem 43 Jahre alten Mann gefahndet. Wohin und warum die Gruppe Ausgang hatte, ist nicht bekannt. Laut der behandelnden Ärztin besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit, wie der Polizeisprecher sagte. In welcher Abteilung der Mann im Bezirkskrankenhaus untergebracht ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Für den 43-Jährigen bestanden Lockerungen, weshalb er Freigang hatte. Eine öffentliche Fahndung nach dem Mann mit Fotos ist derzeit laut Polizeisprecher nicht vorgesehen.

Mehrere Fluchten aus dem Bezirkskrankenhaus

In den vergangenen Monaten waren mehrmals Patienten der Einrichtung geflohen. Ein wegen Totschlags verurteilter, von der Polizei als "äußerst gefährlich" eingestufter 24-Jähriger war während eines Kinobesuches in Plattling entkommen. Bei der Planung und Durchführung dieser "externen Erprobungsmaßnahme" war es zu Fehlern gekommen, wie Bezirk und Klinik vor wenigen Tagen einräumten. Acht Stunden nach seiner Flucht konnte der 24-Jährige gefasst werden.

Eine Woche später, am 17. August, gelang vier gefährlichen Insassen aus dem Bezirkskrankenhaus (BKH) Lerchenhaid bei Straubing die Flucht. Die vier verurteilten Straftäter sollen einen Mitarbeiter unter Todesdrohungen erpresst haben, die Pforte zu öffnen. Dabei wendeten sie auch Gewalt an: Der Klinikmitarbeiter wurde dabei verletzt. Fünf Tage nach der Flucht wurde der 28-Jährige in der Nähe der österreichischen Stadt Graz gefasst. Am 30. August wurden zwei der geflüchteten Straftäter in der Türkei aufgegriffen. Am 4. September folgte die Festnahme des vierten Mannes, ebenfalls nahe Graz.