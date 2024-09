Golfcart gerät im Bayern-Park in Warteschlange - Verletzte

Im Freizeitpark "Bayern-Park" in Reisbach im Landkreis Dingolfing-Landau ist ein Mitarbeiter wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls mit einem Golfcart in eine Warteschlange gefahren. Nach ersten Erkenntnissen wurden sechs der Wartenden leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Sie standen am Samstagnachmittag vor einer Sommerrodelbahn. Der 77-jährige Mitarbeiter erlitt den Angaben zufolge mittelschwere Verletzungen.

Gruppe wartete vor Sommerrodelbahn

Nach Angaben des Polizeisprechers war der Mitarbeiter am Nachmittag in dem Freizeitpark mit seinem Fahrzeug auf einer abschüssigen Strecke unterwegs, als er in einer Kurve vom Weg abkam und in eine Besuchergruppe vor einer Sommerrodelbahn fuhr.

Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser

Der Unfallverursacher selbst wurde mittelschwer verletzt, und vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die sechs Verletzten aus der Warteschlange im Alter zwischen 18 und 53 Jahren seien ebenfalls in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei weiter mit. Ein Großaufgebot an Rettungsdienst- und Feuerwehrkräften habe die Erstversorgung der Verletzten übernommen.

Nach der Unfallaufnahme sei der Betrieb in dem Freizeitpark normal weitergelaufen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag dem BR.