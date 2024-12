Jahrzehnte im Wasser: Autowrack aus der Donau geborgen

Die Beamten konnten auch ermitteln, dass der Audi 100 L im März 1978 produziert und in Ingolstadt an einen Werksangehörigen ausgeliefert worden war. Wie das Auto dann aber letztlich in die Donau kam, ist noch unklar. Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Audi konnte die Wasserschutzpolizei Deggendorf bislang nicht feststellen.

Peilschiff entdeckt Audi-Wrack

Bei einer Fahrt eines Peilschiffs wurde das Fahrzeug zunächst 2015 als leichte Erhöhung im Gewässerboden nahe der Schleuse Straubing identifiziert. Nun konnte anhand eines neuen Peilschiffes mit besserer Auflösung festgestellt werden, dass es sich bei der Erhöhung um einen Pkw handeln dürfte. Spezialisten der Polizei konnten mithilfe des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Straubing den Audi schließlich mit einem Kranboot bergen.

Polizei hofft auf Hinweise aus Bevölkerung

Um seine Geschichte nachvollziehen zu können, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. In ähnlichen Fällen konnte ein Besitzer oft nicht mehr festgestellt werden.