Bayern-SPD will mit neuer Strategie wieder Wahlen gewinnen

Ein schlechtes Wahlergebnis, wie zuletzt bei der Landtagswahl vor einem Jahr könne man – wie schon häufig zuvor – für aufgearbeitet erklären "oder wir machen etwas anders", sagt Bayerns SPD-Chefin Ronja Endres. Sie ist für Letzteres. Um wieder deutlich mehr als 8,4 Prozent zu erreichen, brauche es mehr Herz, erklärt Endres in ihrer Rede vor dem Parteitagsplenum. Die Inhalte, für die die SPD künftig eintreten will, müssten dazu in den Herzen der Mitglieder verankert sein, um schließlich auch die Herzen der Wählerinnen und Wähler erreichen zu können.

"Die Menschen brauchen Sicherheit"

Die Zeichen stehen also auf inhaltlicher Neuaufstellung. Die sucht die bayerische SPD im Ziel, Politik für "echte Leistungsträger" zu machen, für eine breite Mehrheit der arbeitenden Mitte. Endres bringt es auf einen Leitsatz, den sie in ihrer Rede mehrmals wiederholt: "Die SPD in Bayern steht für die Menschen, die das Land am Laufen halten, die das mal getan haben oder es gerade nicht können." Was das bedeutet, um die auch in Bayern schwächelnde Wirtschaft wieder anzukurbeln, erklärt Endres so: Die Menschen "brauchen eben Sicherheit, die Automobilbranche muss wissen, woran sie ist. Die Zukunft ist elektrisch. Ein Satz, klare Ansage, Tatsache, Wirtschaft retten. Die Arbeiter brauchen strategische Investitionen, günstige Strompreise - und zwar für Industrie und Verbraucher." Und es brauche die Sicherheit, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Kampfansage an die Union und Harmonieversprechen intern

Es ist zugleich die Kampfansage der SPD an CSU und CDU, die den Parteien der Ampelregierung vorhalten, keinen wirksamen Weg zu verfolgen, der aus der anhaltenden Wirtschaftsflaute herausführen kann. Ronja Endres revanchiert sich mit Kritik an der bayerischen Staatsregierung. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnet sich sie als "Teilzeit-Ministerpräsidenten". In Richtung Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, der im Kabinett Söder für Wirtschaft zuständig ist, sagt sie: "Wenn wir endlich einen Wirtschaftsminister hätten". SPD-intern verspricht Endres hingegen mehr Harmonie. Mit der unschönen Gewohnheit interner Streitigkeiten solle künftig Schluss sein, und zwar indem die breite Basis der Partei mitgenommen werde.