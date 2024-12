Fallon hält Versprechen: Familie aus Gmund fliegt nach New York

Es war nicht nur eben dahingesagt: Der US-Moderator Jimmy Fallon hält sein Versprechen und lädt eine Familie aus Gmund am Tegernsee in seine Show nach New York ein. Im Sommer hatte er sich beim Wandern in Bayern verirrt und Hilfe in der Autowerkstatt der Familie gesucht. Mutter Corinna und Sohn Leon "retteten" ihn und fuhren ihn zu seinem Hotel zurück.

"Ich bin total überrascht, dass das dazu führt, dass sie uns die komplette Reise finanzieren – das hätte ich nicht gedacht", erzählt der 23-jährige Leon im Gespräch mit BR24. Die Kosten trägt nach Leons Wissen NBC, der Sender der "Tonight Show". Abflug in die USA ist am Sonntag, am Freitag kommen sie wieder zurück.

Am Montag im Publikum der "Tonight Show"

Für alle drei – Mutter, Vater und Sohn – ist es die erste New York-Reise. "Alle sind schon ein bisschen aufgeregt", sagt Leon. Der versprochene Besuch in der "Tonight Show", die Jimmy Fallon moderiert, ist auch schon eingeplant. "Wir sind am Montag im Publikum", sagt Leon, "und nach der Show treffen wir ihn".

"Ihn", Jimmy Fallon, der in Gmund so einen "total bodenständigen" Eindruck auf Leon gemacht hat. Der TV-Star sei einfach auf seine Eltern zugegangen, habe ihnen die Hand gedrückt und sich vorgestellt. "Total sympathisch, mega zurückhaltend", erinnert sich Leon. Jetzt freut er sich auf das Wiedersehen.

"Wir haben uns schon seit dem Sommer immer mal wieder geschrieben, und zuletzt war ich auch in einem Zoom-Call mit seinem Team", erzählt Leon. Die Terminsuche für die Reise habe sich allerdings etwas hingezogen, weil sie zu Hause die Werkstatt auch nicht einfach mal für eine Woche schließen könnten. "Aber jetzt klappt's", freut sich der Kfz-Mechaniker.

Familie hat auch ein Mitbringsel für Fallon

Die Familie hat auch ein Geschenk für den Moderator vorbereitet. "Weil er das Cabrio von meiner Mutter so toll fand, bringen wir ihm ein etwas größeres Modellauto mit" – ein Modellauto vom Golf 1-Cabrio. Im Auto haben sie damals übrigens "Bayern 1" gehört - was Fallon ziemlich gut gefallen hat.

Als weiteres Geschenk haben sie von einer Konditorei ein Lebkuchenherz machen lassen, mit der Aufschrift "Lost in Bavaria", dazu ein Bild von Fallon im Cabrio.