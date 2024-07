Klimaschutz: Braucht es Photovoltaik in der freien Landschaft?

Bürgerstiftung unterstützt Kommunen bei der Suche nach Flächen

Stefan Drexlmeier berät Kommunen im Auftrag der Bürgerstiftung "Energiewende Oberland". Er unterstützt und vermittelt bei der Suche nach geeigneten Flächen.

Bis jetzt stammt etwa die Hälfte des verbrauchten Stroms in der Region sowie in ganz Bayern aus erneuerbaren Energiequellen. "Damit wir unsere Klimaziele noch rechtzeitig erreichen, brauchen wir einfach PV-Anlagen in der Fläche und auch in schönen Landschaften, wie hier im Oberland", sagt er.

Jede Woche 3.250 Solaranlagen auf Dächern in Bayern nötig

Bis 2040 soll Bayern klimaneutral sein. Dafür müssten bis dahin nicht nur jede Woche 3.250 neue Solaranlagen auf bayerischen Dächern entstehen, sondern auch Freiflächen-Photovoltaik. Auf einer Fläche, so groß wie 86 Fußballfelder. Das geht aus einer Studie hervor, die das bayerische Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat. Allein im Oberland wären das 17 Fußballfelder pro Jahr.