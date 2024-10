Bayern: Kostenloses WLAN in 80 Prozent der Züge

83 Prozent der Fahrgäste sollen bis Ende des Jahres im öffentlichen Nahverkehr WLAN nutzen können. Das kündigte der Leiter Schienenpersonennahverkehr im Verkehrsministerium, Stefan Schell, im Verkehrsausschuss des Landtages an. Zur Zeit sind es noch knapp unter 80 Prozent. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember sollen weitere Züge dazukommen.

Bahn vom Netzausbau abhängig

Um in der Bahn WLAN nutzen zu können, werden in den Zügen drei Mobilfunkanbieter gebündelt, umgewandelt und so an die Fahrgäste weitergegeben. Drei verschiedene Anbieter, um mögliche Schwächen des einen durch einen anderen ausgleichen zu können.

Dabei ist die Bahn vom Netzausbau der Mobilfunkanbieter in der Fläche abhängig. Wo es weiße Flecken gibt, also keine Mobilfunkmasten, bekommt auch der Laptop im Zug keine Verbindung.

Umbau im laufenden Betrieb zu teuer

Wenn neue Bahnverbindungen ausgeschrieben werden, wird inzwischen zwingend WLAN von den Bahnanbietern verlangt. Im laufenden Betrieb ist ein Umbau allerdings teuer. Dieser lohne sich nur, wenn die ausstehende Laufzeit noch mehr als fünf Jahre betrage, so Schell.

Ähnlich sehe es mit mobilfunkdurchlässigen Scheiben zum Telefonieren aus. Auch diese seien bei Neuausschreibungen vorgeschrieben. Ein Umbau im bereits laufenden Betrieb ist zu teuer, sagt Schell: "Wir haben derzeit kein Geld dafür. Und es wäre kaum vermittelbar, wenn man irgendwo Züge abbestellt, weil man sagt, ich rüste irgendwo noch Züge nach mit mobilfunkdurchlässigen Scheiben, so schön es auch wäre."

Söder wollte 2020 überall WLAN im ÖPNV

Kostenlose WLAN-Angebote gibt es auch auf den S-Bahn-Strecken, beispielsweise in München und Nürnberg, oder auch in einigen Regionalverkehren. Bis Ende des Jahres sollen weitere dazukommen. Dabei hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner ersten Regierungserklärung 2018 angekündigt, den gesamten ÖPNV bis zum Jahr 2020 mit WLAN auszustatten. Nun werden es bis Ende diesen Jahres zumindest auf der Schiene gut 80 Prozent sein.