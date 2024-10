14.10.2024, 15:09 Uhr Audiobeitrag

Tagelanges Bahn-Chaos in München: Wer trägt die Verantwortung?

Ein Baggerfahrer hat in München am Wochenende versehentlich mehrere Kabel an einem Stellwerk durchtrennt. Die Störungen im Bahnverkehr rund um die Stadt dauern weiter an. Pro Bahn sieht die Politik in der Verantwortung.