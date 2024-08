Baggerfahrer wird gekündigt und randaliert in Ipsheim

Aus Wut über seine Kündigung hat ein Baggerfahrer in Ipsheim (Lkr. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) mit einem Bagger auf einer Baustelle randaliert. Wie die Bundespolizei mitteilte, kam der 49-Jährige nach der Arbeit zur Baustelle am Ipsheimer Bahnhof und zerstörte auf einer Strecke von 200 Metern mehrere Kabelschächte, Betonhalterungen und ein Bahnsignal.

Der Geschäftsführer der Baufirma und ein Vorarbeiter stoppten den Baggerfahrer und hielten ihn fest, bis die Bundespolizei eintraf. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann betrunken war.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr

Den Sachschaden schätzt der Geschäftsführer der Baufirma auf etwa 30.000 bis 50.000 Euro. Die Bundespolizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr.