Mann zerkratzt über Jahre hinweg rund zweihundert Autos

Jahrelang haben sich im Landkreis Cham immer wieder Autofahrer an die Polizei gewandt und Kratzer im Lack ihrer Wagen angezeigt - insgesamt rund 200-mal. Das Schadensbild sei immer ähnlich gewesen, teilte die Polizei mit: tiefe Rillen insbesondere im Heck- und Frontbereich der Autos. Am 22. Juni wurde die jahrelange Autokratzer-Serie dann wohl durchbrochen: Die Polizei erwischte einen Verdächtigen auf frischer Tat.

Ähnliches Schadensbild könnte Mann überführen

Wie die Polizeiinspektion Bad Kötzting jetzt mitteilte, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Autokratzer um einen 51 Jahre alten Mann. Innerhalb von knapp zehn Jahren soll er demnach vor allem in Lam und Lohberg geparkte Fahrzeuge zerkratzt haben. Das Schadensbild sei markant und habe auf einen Zusammenhang der Fälle hingedeutet, so die Polizei weiter.

Sechsstellige Schadenssumme entstanden

Zunächst waren dem Mann 150 Fälle zur Last gelegt worden. Als die Medien darüber berichteten, dass der Mann festgenommen worden war, hätten sich dann weitere 14 Fahrzeughalter bei der Polizei gemeldet, deren Autos in den vergangenen Monaten ebenfalls zerkratzt worden waren. Weitere 35 Fälle, in denen die Polizei in der Vergangenheit gegen Unbekannt ermittelt hatte, konnten nun ebenfalls dem 51-jährigen mutmaßlichen Täter zugeordnet werden. Ihm werden nun rund 200 Fälle von Sachbeschädigung zur Last gelegt.

Die ursprünglich berechnete Schadenssumme von mehreren Hunderttausend Euro dürfte damit noch einmal beträchtlich steigen, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Bad Kötzting. Was den mutmaßlichen Täter zu den Kratzereien bewegt hatte, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Autokratzerserie auch in Unterfranken

Vor einem Jahr nahm die Polizei in Würzburg einen 47-Jährigen fest - ebenfalls auf frischer Tat. Er war gerade dabei, ein Auto zu zerkratzen, als die Beamten, die sich auf die Lauer gelegt hatten, zugriffen. In diesem Fall ging es um über 140 zerkratzte Fahrzeuge innerhalb mehrerer Jahre. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Der Beschuldigte wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Stadt Würzburg aufgrund seiner psychischen Verfassung in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.