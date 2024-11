Auszeichnung für 320 "gute gesunde Schulen" in Bayern

Ernährung, Fitness, Gesundheit: Das und mehr will das Landesprogramm "die gute gesunde Schule" fördern. Für die gemeinsame Initiative der beiden Ministerien für Gesundheit und Kultus in Kooperation mit dem Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung (ZPG), AOK, Barmer und Kommunaler Unfallversicherung konnten sich die mehr als 6.000 Schulen in Bayern ins Rennen schicken. Nun werden 320 Schulen ausgezeichnet, die die Veranstalter im Projektjahr 2023/24 mit vorbildhaftem Engagement in Sachen "gesunder Schule" überzeugt haben.

Gesundheit und Wohlbefinden über "alltägliche Schulpraxis" hinaus

Für die Auszeichnung – eine Urkunde und Plakette – mussten die Schulen zwei Gesundheitsprojekte aus verschiedenen Themenfeldern über den Unterricht und den schulartspezifischen Standard hinaus umsetzten, heißt es im Landesprogramm (externer Link). Demnach muss die "alltägliche Schulpraxis" für eine Auszeichnung "möglichst gesundheitsförderlich gestaltet werden, um entsprechendes Denken und Handeln nach und nach zur Norm werden zu lassen".

Als "gute gesunde Schule" wurde im Juli etwa schon das Friedrich-List-Gymnasium im unterfränkischen Gemünden ausgezeichnet. Das Gymnasium teilt sich mit der benachbarten Realschule etwa eine neu eingerichtete Mensa essen, wo die Schülerinnen und Schüler ein gesundes Mittagessen bekommen. Außerdem bietet das Gymnasium Yoga-Wahlkurse an. "Gemeinsam schaffen Sie es gesünder zu sein, sich in der Schule wohlzufühlen und damit auch besser lernen, aber auch lehren zu können", würdigte Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) das Engagement des Gymnasiums.

Würzburger Schule schafft's mit Lehrergesundheit und Wasserspendern

Über die Auszeichnung "gute gesunde Schulen" kann sich heuer auch die Klara-Oppenheimer-Schule in Würzburg freuen. Die Berufsschule hat es für ihr Engagement rund um Prävention und Gesundheitsförderung unter die 320 ausgezeichneten Schulen Bayerns geschafft. Im vergangenen Schuljahr gab es an der Klara-Oppenheimer-Schule etwa einen Fachtag für die Lehrkräfte, an dem ihre Gesundheit im Mittelpunkt stand. Außerdem überzeugten neu angeschaffte Wasserspender die Jury, mit denen die Schule eine für alle an der Schule Tätigen und Lernenden kostenlose Trinkversorgung geschaffen hat.

Die 320 ausgezeichneten "guten gesunden Schulen" werden am Nachmittag (12. November) in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche geehrt. Die Auszeichnung gilt für ein Jahr und soll es den Schulen ermöglichen, "ihr besonderes Engagement auch nach außen präsentieren" zu können, so die Landesprogramm-Initiatoren. Allerdings: Die Bewerbungsfrist für Projekte im laufenden Schuljahr, die im Rahmen des Landesprogramms "gute gesunde Schule" im nächsten Jahr geehrt werden, ist bereits abgelaufen.