Auswanderung vor 300 Jahren: "Samatimer" feiern in Gerolzhofen

Am Wochenende erinnert die Stadt Gerolzhofen bei einer Jubiläumsfeier an die Auswanderer aus der Region: die Sanktmartiner beziehungsweise "Samatimer", wie sie im Dialekt genannt werden. Vor 300 Jahren traten 380 Franken in Gerolzhofen ihre Reise an, um ins damalige Königreich Ungarn zu ziehen. Die Auswanderer hofften auf eine bessere Zukunft und verließen ihre Heimat. Sie wurden mit dem Versprechen angeworben, in ihrer neuen Heimat Feld, Haus und Hof zu bekommen. 1.000 Kilometer entfernt gründeten sie im heutigen ungarisch-rumänischen Grenzgebiet die Orte Elek – heute Partnerstadt von Gerolzhofen – und Sanktmartin. Elek liegt in Ungarn, Sanktmartin in Rumänien.

Nachfahren am Ausgangspunkt der Reise ihrer Ahnen

400 Nachfahren der "Samatimer" sind nach Gerolzhofen gekommen. Ihre Ahnen gründeten 1724 im heutigen Rumänien die Gemeinde Saktmartin. Viele der Teilnehmer, die zum 300-jährigen Jubiläum erschienen sind, wurden noch in Rumänien geboren, ehe sie in den 1990er Jahren aufgrund der Revolution in Rumänien nach Deutschland gingen. Jeder der Anwesenden kennt seine Familiengeschichte bis ins 18. Jahrhundert zurück. Grund hierfür ist die Forschungsarbeit von Bernhard Fackelmann.

Geschichte der "Samatimer" aufgearbeitet

Fackelmann ist Vorsitzender des Kulturwerks der Banater Schwaben sowie der Heimatortsgemeinschaft Sanktmartin und hat 25 Jahre lang über die "Samatimer" recherchiert. "Wir 'Samatimer' feiern diesen großen Tag der Auswanderung, weil ohne diesen Schritt unserer Vorfahren wären wir alle nicht da. Durch ihren Mut der Auswanderung entstanden die nächsten Generationen und auch wir", sagt Fackelmann.

Aktuell informiert eine Ausstellung im Alten Rathaus über die Ursprünge Sanktmartins. Die Schreibweise 'Samatimer' ist die offzielle der fränkischen Auswanderer und ihrer Nachfahren. Die Feierlichkeiten dauern in Gerolzhofen noch bis Sonntag an.