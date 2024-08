Augsburger Friedensfest - auch heute noch hochaktuell

Für ganz Bayern ist heute ein normaler Arbeitstag – nur nicht für die Augsburger. Die feiern heute das Hohe Friedensfest, einen bundesweit einzigartigen Feiertag. 1650 wurde das Friedenfest zum ersten Mal begangen, die Protestanten feierten damals das Ende ihrer Unterdrückung.

Der Kern dieser Geschichte ist zeitlos aktuell, aus ihm leitet sich, laut einer Friedensbüro-Sprecherin, das heutige Verständnis der Friedensstadt ab: Niemand soll mehr aufgrund seiner Religion oder Herkunft ausgeschlossen werden.

Gottesdienste, Friedenstafel und Kinderfriedensfest

Das Friedensfest beginnt mit zwei Gottesdiensten. Um 10 Uhr findet der Ökumenische Festgottesdienst in der Basilika St. Ulrich und Afra statt, die Festpredigt hält Landesbischof Dr. Oliver Schuegraf aus Schaumburg-Lippe. In Evangelisch St. Ulrich gibt es zeitgleich ab 10 Uhr einen ökumenischen Familiengottesdienst.

Am Mittag werden sich dann viele Augsburger an weiß gedeckten Tischen auf dem Rathausplatz treffen, um an der traditionellen Friedenstafel miteinander zu essen und ins Gespräch zu kommen.

Beim Kinderfriedensfest, von 12 bis 17 Uhr, gibt es im Botanischen Garten, im Zoo und dem Umweltbildungszentrum Spiele und Mitmachangebote für die Kleinen. Den Abschluss des Hohen Friedenfests bildet ab 19 Uhr das Festkonzert der "Jungen Philharmonie Augsburg" in der St. Anna Kirche.

Friedensbüro: Demokratie ist mehr als wählen gehen

Ein umfangreiches Kulturprogramm unter dem Motto "#DEMOKRATIE" hat auf den heutigen Tag hingeführt, unter anderem mit einem "Running Dinner der Religionen", Theaterstücken, Konzerten, Lesungen und einem Hackathon gegen Rechtextremismus, so Thomas Weitzel vom Friedensbüro der Stadt. Denn es reiche eben nicht aus, "nur alle vier Jahre an die Wahlurne zu gehen und seine Stimme abzugeben, sondern wir müssen uns zivilgesellschaftlich auch engagieren und eintreten für die Demokratie", sagt Weitzel.

Außerdem entwerfen wechselnde Künstler jedes Jahr ein neues Friedens-Mural – ein großes Wandgemälde, das zum Motto des Friedensfestes passt und auch nach dem Friedensfest noch zu sehen ist. Das Wandbild der französischen Künstlerin Claire Prouvost und ihres Kollegen Soihe aus der Schweiz entsteht im Stadtteil Göggingen. Es trägt den Titel "Säulen der Demokratie unter einen starken Sonne".

Augsburgs Oberbürgermeisterin: Gefahren für die Demokratie

Aus Sicht von Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber sind die größten Herausforderungen für die Demokratie die wachsende Zustimmung zu Rechtspopulismus und Rechtsextremismus bei immer mehr Menschen. Aber auch die Demokratie-Resignation, die allgemein zu spüren sei, wie aus dem Grußwort der Oberbürgermeisterin hervorgeht.

Klimacamp-Aktivisten demonstrieren am Friedensfest

Alte Bekannte sind dagegen die Klimaaktivisten vom Klimacamp, die ebenfalls noch einmal beim Friedensfest dabei sein wollen. Sie haben zwar Ende Juli ihr Lager am Fischmarkt neben dem Rathaus offiziell abgebaut, werden aber heute bis 14 Uhr noch einmal für besseren Klimaschutz und einen schnelleren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt am alten Standort des Camps demonstrieren, so eine Sprecherin.