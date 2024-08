Taylor-Swift-Konzerte in Wien nach Anschlagsplänen abgesagt

Nach dem Bekanntwerden von Anschlagsplänen sind in Wien drei Konzerte der Sängerin Taylor Swift abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter Barracuda Music auf seiner Homepage und auf Instagram mit. Die Tickets würden in den kommenden zehn Tagen automatisch rückvergütet, heißt es dort. "Auf Grund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen."

Polizei nimmt zwei Terrorverdächtige fest

Zuvor hatte die Polizei zwei mutmaßlich islamistische Verdächtige festgesetzt. In Ternitz rund 75 Kilometer südwestlich von Wien wurde nach Angaben der Polizei ein 19-jähriger Österreicher festgenommen, der konkrete Anschlagspläne im Großraum Wien geschmiedet hatte. "Wir haben auch festgestellt, dass es einen Fokus des 19-jährigen Täters auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien gibt", sagte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im österreichischen Innenministerium. Der junge Mann habe sich im Internet radikalisiert und vor Kurzem einen Treueschwur auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) abgelegt.

Eine weitere Person wurde in Wien festgenommen. Die Polizei sagte nicht, in welchem Verhältnis die beiden Festgenommenen zueinander stehen oder ob die Polizei nach Komplizen fahndet.

Kanzler dankt Ermittlern für "Verhinderung einer Tragödie"

Die Taylor-Swift-Konzerte hätten am Donnerstag, Freitag und Samstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion stattfinden sollen. Zu den ausverkauften Shows waren jeweils 65.000 Fans erwartet worden. Bei der Polizei hieß es nach den Festnahmen, die konkrete Gefahr sei minimiert, es bestehe jedoch weiterhin eine "abstrakte" Gefahr.

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer Werner Kogler bedankte sich bei den Ermittlern. "Dank der intensiven Zusammenarbeit unserer Polizei und dem neu aufgebauten DSN (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst) mit ausländischen Diensten konnte die Bedrohung frühzeitig erkannt, bekämpft und eine Tragödie verhindert werden", schrieb Nehammer am Abend auf der Plattform "X". Die Einsatzkräfte würden derzeit auf Hochtouren ermitteln.

Nehammer fordert wachsam zu bleiben

"Wir leben in einer Zeit, in der gewaltsame Mittel genutzt werden, um unsere westliche Lebensweise anzugreifen", so Nehammer weiter. Islamistischer Terrorismus bedrohe die Sicherheit und Freiheit in vielen westlichen Ländern. Es sei wichtig, wachsam zu bleiben, zusammenzustehen und entschlossen gegen den Islamismus vorzugehen. Für alle Fans in Österreich sei die Absage der Taylor-Swift- Konzerte gleichwohl eine herbe Enttäuschung.