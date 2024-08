Aus Training wird ernst: Rettungshund findet vermisste Frau

Eigentlich wollten sie mit ihren Hunden üben, vermisste Personen im Gelände aufzuspüren. Aus einer Übungswoche mehrerer Rettungshundestaffeln im Oberallgäu wurde jedoch ein Ernstfall. In Argenbühl in Baden-Württemberg wurde eine Frau vermisst.

Die beste Spürnase hatte der dreijährige Hund Joker mit seinem Hundeführer Patrick Marcelino – beide sind Mitglied der Luxemburger Rettungshundestaffel, die für die Übung im Oberallgäu zu Gast ist.

"Joker" wird zum vierbeinigen Lebensretter

"Wir waren bei uns im Suchgebiet unterwegs, da kam ein Passant vorbei und hat uns gefragt, ob wir eine Person suchen würden." Mit seinem privaten Auto nahm der Mann die Hundeführer mit in das Gebiet, in dem er die Frau das letzte Mal gesehen hatte. Schon nach kurzer Zeit konnten sie die Frau finden und versorgen, bis die Polizei kam, so Marcelino.

Laut Einsatzleiter Christoph Tiebel verdankt die Vermisste dem Rettungshund ihr Leben. Dementsprechend stolz ist Marcelino auf Joker: "Ich bin stolz auf meinen Hund, ich bin stolz auf die ganze Zusammenarbeit, die wir jetzt hatten. Es war ein perfekter Einsatz."

Unterstützung von anderen Rettungshundestaffeln

Insgesamt suchten mehr als 60 Helferinnen und Helfer mit 24 weiteren Rettungshunden nach der Frau. Die Einsatzführung lag beim DRK Ortsverein Wangen im Allgäu und der DRK Rettungshundestaffel Wangen. Unterstützung kam von der DRK Rettungshundebereitschaft Ravensburg, der ASB-Rettungshundestaffel Allgäu und der BRH Rettungshundestaffel Lindau.

Die Übung ist inzwischen fortgesetzt worden und dauert noch bis zum Ende der Woche. 15 Rettungshunde, ihre Hundeführer und Helfer sind dafür im Oberallgäu aktiv und trainieren zusammen mit der BRK-Rettungshundestaffel aus Waltenhofen.