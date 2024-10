Apfelernte: Bayerns Apfelanbauer reklamieren hohe Qualität

Trotz regionaler Einbußen durch Spätfröste ist die Apfelernte 2024 in Bayern erfreulich ausgefallen - so bewertet der bayerische Bauernverband die Ernte in diesem Herbst. Dank reichlich Regen und Sonnenschein haben die Apfelanbauer nach eigenen Angaben große und qualitativ hochwertige Früchte geerntet. Heimisches Obst bleibe stark gefragt, die geschmackliche Vielfalt der Sorten begeistere die Verbraucherinnen und Verbraucher, so der BBV.

Ernte regional unterschiedlich

Mit einem voraussichtlichen Ernteumfang von rund 25.600 Tonnen Äpfel, so das Landesamt für Statistik, liege die bayerische Erntemenge leicht unter dem Vorjahreswert. Dabei gebe es regional große Unterschiede. In Franken haben frostige Nächte zur Zeit der Apfelblüte zu Einbußen geführt. In der bayerischen Bodenseeregion konnten dagegen besonders hohe Erträge eingefahren werden, so der BBV. "Wir hatten trotz einer nassen Witterung in der Bodenseeregion eine sehr gute Ernte von hoher Qualität", berichtet Andreas Willhalm, Betriebsinhaber aus Lindau.

Hohe Qualität bei den Apfelsorten

Die Qualität der geernteten Früchte in Bayern ist in diesem Jahr hoch. Dr. Christian Zörner, Betriebsinhaber aus dem fränkischen Bibergau: "Trotz der Frostschäden in Franken haben wir dank guter Wetterbedingungen insgesamt gute Qualitäten und große Früchte erzielen können."

Regionale Sorten gefragt

Besonders die Sorten Elstar, Jonagold und Boskoop werden nachgefragt. "Die Verbraucher greifen weiterhin gerne zu regionalen Produkten. Der Trend zu regionalen und qualitativ hochwertigen Äpfeln setzt sich fort", so Christian Zörner aus Bibergau. Stark nachgefragt sind auch bekannte Sorten wie Topaz und Pinova. Daneben werden Äpfel für Allergiker wie Wellant und Sonnenglanz zunehmend beliebter.

Bayerns größter Apfelmarkt

In Bad Feilnbach im Landkreis Rosenheim wurde heute Bayerns größter Apfelmarkt eröffnet. Bis zum Sonntag werden zehntausende Besucher in Bad Feilnbach erwartet. Rund 200 Händler und Landwirte bieten verschiedene Apfelsorten und anderes Obst an. Es gibt regionale Spezialitäten wie Schnaps, Bauernbrot, Marmeladen sowie Käse und Wurstprodukte. Der Apfelmarkt in Bad Feilnbach dauert bis zum Sonntag.