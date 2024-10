BR24live 14 Uhr: Corona in Bayern - Wie ist die aktuelle Lage?

Corona, Grippe, Erkältung: Mit dem Herbst nehmen auch Atemwegserkrankungen wieder zu. Laut des aktuellen Wochenberichts des Robert-Koch-Instituts (RKI) (externer Link) liegt die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) auf "einem vergleichsweise hohen Niveau". Woran liegt das? Wie sollte man sich jetzt verhalten? Sind Impfungen sinnvoll?

Aktuelle Infos zur Corona-Lage in Bayern gibt es auch in einem BR24live ab 14 Uhr – mit einer Einordnung des Infektiologen Professor Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar in München. Der Livestream ist eingebettet über diesem Artikel.

Mehr Infektionen durch nasses und kaltes Wetter

"Viele Leute sind krank", sagt auch Professor Christoph Spinner, Oberarzt und Infektiologe am Klinikum Rechts der Isar in München. "Erkältungsviren mögen nasses und kaltes Wetter", erklärt Spinner.

Das Oktoberfest in München trage zudem regional zu einem Anstieg der Zahlen bei. Auch daraus erkläre sich ein Anstieg der Corona-Fallzahlen. Diese bestätigen sich im aktuellen Abwassermonitoring.

Kein Anstieg bei Klinikaufenthalten

Was jedoch die Zahl der Klinikaufenthalte bei schweren Atemwegsinfektionen angeht, gibt es gute Neuigkeiten: "Es ist kein Anstieg der in Kliniken behandelten schweren Lungeninfektionen zu verzeichnen", sagt Christoph Spinner.

Der aktuelle Wochenbericht des RKI zeigt sogar: Im Vergleich zur Vorwoche sind diese Zahlen gesunken.

Infektiologe Spinner: "Impfen macht jetzt Sinn"

"Impfen macht jetzt Sinn", empfiehlt der Infektiologe. Gegen das Coronavirus solle man sich am besten jetzt impfen lassen. Vor allem Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Vorerkrankungen oder im Umfeld einer solchen Person sollten sich impfen lassen, sagt Spinner.

Die Grippeimpfung könne man auch zeitgleich machen, so die Empfehlung des Infektiologen. Generell sei ein Anstieg an Grippeerkrankungen Ende November zu erwarten. Eine Impfung sei spätestens dann ratsam, so Spinner.