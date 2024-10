Ex-Hurrikan "Kirk" erreicht Bayern - Bereits erste Einsätze

In Franken gibt es bereits erste Einsätze wegen Ex-Hurrikan "Kirk". In Oberfranken gingen in den frühen Morgenstunden bereits die ersten Notrufe ein, wie das dortige Polizeipräsidium mitteilt. Es handelt sich einer Sprecherin zufolge vor allem um Bäume, die auf die Fahrbahn gestürzt sind. Zu mittlerweile 110 Einsatzorten im gesamten Regierungsbezirk sind Polizei und Rettungskräften ausgerückt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken mitteilt.

Polizei in Oberfranken warnt vor den nächsten Stunden

Die Tendenz sei steigend, so der Sprecher. Schwerpunkte seien derzeit Stadt und Landkreis Bayreuth sowie Kronach. Vorwiegend handle es sich um umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste. Zahlreiche Straßen in ganz Oberfranken sind derzeit gesperrt. In Kulmbach ist ein Baum auf einen Pkw gestürzt, dessen Fahrer leicht verletzt wurde. In Röslau im Landkreis Wunsiedel wurde eine Oberleitung abgerissen. Dort geriet eine Freifläche in Brand, die derzeit von der Feuerwehr gelöscht wird.

Die Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise, vor allem in bewaldeten Gebieten und warnt davor, dass die Gefahren durch das Sturmtief in den nächsten Stunden noch zunehmen können. Die Seilbahnen am Ochsenkopf im Fichtelgebirge (Landkreis Bayreuth) bleiben heute laut Tourismuszentrale geschlossen.

In Schwaben bleibt wegen der Sturmwarnung auch der Zoo Augsburg vorsichtshalber geschlossen.

Umgestürzte Bäume und herabgefallene Schilder

Das Polizeirevier Mittelfranken warnte vor umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen. Für Fußgänger und Autofahrer gelte höchste Vorsicht. Bisher kam es laut Polizei zu rund 60 Einsätze wegen des Sturms. Bei den meisten Einsätzen handelt es sich um umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste. Teilweise versperren sie Straßen und müssen zum Teil noch weggeräumt werden.

Beim Bahnhof Hersbruck im Nürnberger Land ist etwa ein Baum auf ein geparktes Auto gefallen. Verletzt wurde niemand. In Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach wurde ein Werbeschild auf die Staatsstraße geweht. Verletzt wurde in Mittelfranken nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

In Unterfranken mussten die Feuerwehren bisher knapp 50 Mal ausrücken und umgefallene Bäume oder Verkehrsschilder beseitigen. Personen wurden bislang nicht verletzt.

Die meisten Einsätze gab es in den Landkreisen Schweinfurt, Main-Spessart, Würzburg und Kitzingen. Am Untermain gab es lediglich fünf Einsätze, dort lassen die Böen inzwischen auch schon nach, so ein Sprecher der Leitstelle Aschaffenburg. Insgesamt sind die Rettungsdienste nach eigenen Angaben gut gerüstet.

Bahnverkehr in Baden-Württemberg beeinträchtigt

Schwerer als Bayern hat es das Nachbarbundesland Baden-Württemberg getroffen. Dort hat der Ex-Hurrikan nicht nur für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt, sondern auch den Bahnverkehr beeinträchtigt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für Bayern bis zum Mittag weiterhin stürmische Windböen. In den Hochlagen der Alpen seien diese besonders schwer. Auf den höchsten Gipfeln sei sogar mit orkanartigen Böen aus südlichen Richtungen zu rechnen.

Sturm soll ab Mittag nachlassen

Ab Mittag soll der Sturm den Angaben zufolge nachlassen. Abgelöst wird er voraussichtlich von Regenschauern und vereinzelten Gewittern, die bis in die Nacht zum Freitag andauern. Hinter dem Sturmtief bringe eine Kaltfront aus Nordwesten kühlere Meeresluft in Richtung Freistaat, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Wochenende rechnen die Meteorologen dann mit mehr trockenen Phasen, im Osten Bayerns soll am Samstag oft die Sonne zu sehen sein. Am Sonntag komme die Sonne vor allem am Nachmittag raus - bei bis zu 18 Grad im Alpenvorland.