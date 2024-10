Frist läuft ab: Hoffen und Bangen um MARO

Für Eigentümern und Mieter steht viel auf dem Spiel

Die MARO-Wohnprojekte mit insgesamt 287 teils sozial geförderten Wohnungen an 18 Standorten in ganz Oberbayern standen von Anfang an für bezahlbaren Wohnraum und lebenslanges Wohnrecht. Rund ein Drittel der 2.100 Genossenschaftsmitglieder lebt auch selbst in den Wohnungen.

MARO ist für viele damit auf dem in Oberbayern und besonders München oft wie leergefegten Wohnungsmarkt mehr als nur ein Vermieter. Die Mitglieder haben durch ihre Genossenschaftsanteile aktiv in das Projekt investiert, in der Hoffnung, dauerhaft in einer stabilen und bezahlbaren Wohnsituation zu bleiben. Betroffen sind Menschen, die es auf dem normalen Wohnungsmarkt schwer haben. Sozial schwache, ältere oder sogar kranke Menschen. Oft haben sie ihr ganzes Vermögen für den Kauf der Anteile investiert.

Falls die Rettung nicht klappt, kann das für einige existenzielle Folgen haben. Denn falls ein neuer Investor die Wohnungen übernimmt, könnten die Mieten steigen oder im schlimmsten Fall die Wohnungen komplett verloren sein. Ein Ende der Idee von MARO wäre ein schwerer Schlag für die mehr als 700 Betroffenen und auch für bezahlbaren Wohnraum in Bayern.

Insolvenz durch Baukostensteigerung

Die MARO-Genossenschaft in München musste im März 2024 Insolvenz anmelden. Der Hauptgrund dafür war eine zurückgezogene Finanzierungszusage für ein Bauprojekt, was die finanzielle Lage der Genossenschaft stark belastete. Hinzu kamen weitere Zahlungsverpflichtungen wegen steigender Baukosten, die die Liquidität beeinträchtigten.