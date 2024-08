Mehr Einwohner, viele Kinder: Bevölkerungsboom in Schwaben

Die Bevölkerung Schwabens ist seit der Volkszählung im Jahr 2011 um 6,4 Prozent gewachsen. Das ergab der Zensus 2022 für den Regierungsbezirk Schwaben, den heute der Präsident des Bayerischen Landesamts für Statistik, Thomas Gößl, vorgestellt hat. Zum Zensusstichtag am 15. Mai 2022 lebten demnach in Schwaben knapp 1,9 Millionen Einwohner. In allen Kreisen und kreisfreien Städte Schwabens stieg die Bevölkerungszahl.

Damit hat sich der Regierungsbezirk Schwaben seit 2011 stärker entwickelt als der Durchschnitt in ganz Bayern mit 5,2 Prozent. Besonders großen Zuwachs verzeichneten die Stadt und der Landkreis Augsburg mit zehn, beziehungsweise knapp neun Prozent, der Kreis Neu-Ulm mit 9 Prozent und die Stadt Kaufbeuren mit 8,8 Prozent.

In Schwaben leben besonders viele Kinder

Das Durchschnittsalter in Schwaben beträgt 43,7 Jahre, das entspricht dem gesamtbayerischen Wert. Damit ist das schwäbische Durchschnittsalter seit 2011 um ein gutes Jahr gestiegen, denn damals lag das durchschnittliche Alter bei 42,4 Jahren. Schwaben hat aber gleichzeitig den größten Anteil von Kindern und Jugendlichen: 17,3 Prozent der Bevölkerung sind unter 18 Jahren (in Bayern: 16,8 Prozent). Damit ist Schwaben der kinderreichste Regierungsbezirk in Bayern.

Jeder Siebte hat eine ausländische Staatsbürgerschaft

Jeder siebte Einwohner in Schwaben hat nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Die meisten Personen, die ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, kommen dabei aus einem Land der Europäischen Union (6,3 Prozent) oder aus dem sonstigen Europa (4,7 Prozent). Nur knapp drei Prozent haben eine außereuropäische Staatsangehörigkeit. Besonders stark vertreten sind Menschen mit türkischem, rumänischem und kroatischem Pass.

Mieten in Schwaben vergleichsweise günstig: im Schnitt

Laut Zensus beträgt die durchschnittliche Wohnfläche von Wohnungen rund 100 Quadratmeter. Die Mietpreise in Schwaben liegen im Durchschnitt bei 7,49 Euro pro Quadratmeter und damit gut einen Euro unter dem bayerischen Mittel. Über besonders günstigen Wohnraum verfügt der Landkreis Dillingen an der Donau mit 6,25 Euro pro Quadratmeter. Besonders teuer sind Mieten in der Stadt Augsburg, dort werden im Schnitt 8,48 Euro pro Quadratmeter gezahlt.

Zensus: Daten mit wichtigen Auswirkungen

Der Zensus ist die größte Erhebung der amtlichen Statistik und gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Auf Basis der Daten werden zum Beispiel die Wahlkreise eingeteilt, der Länderfinanzausgleich festgelegt oder EU-Fördermittel berechnet.