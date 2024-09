ADFC-Fahrradklima-Test 2024: Meinung der Radfahrer ist gefragt

Wie sieht es aus mit dem Sicherheitsgefühl der Radfahrerinnen und Radfahrer in Nürnberg? Wie gut ist das Radwegenetz in Bayreuth? Wie gut fließt der Radverkehr in München? Und kann man in Augsburg sein Rad im Bus mitnehmen? Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat zum 1. September seine bundesweite Umfrage zum ADFC-Fahrradklima-Test 2024 gestartet. Darauf hat der ADFC Nürnberg und Umgebung in einer Mitteilung hingewiesen. Bis 30. November sind Radfahrerinnen und Radfahrer eingeladen, sich an der Online-Umfrage für ihre Stadt zu beteiligen.

Ist es stressig in seiner eigenen Stadt Fahrrad zu fahren oder macht es Spaß? Gibt es Möglichkeiten, das Radfahren in Coburg, Ingolstadt oder Lindau besser zu gestalten? Auf der Webseite https://fahrradklima-test.adfc.de/ (externer Link) können Radfahrerinnen und Radfahrer beispielsweise ihr Sicherheitsgefühl, die Breite der Radwege und die Erreichbarkeit der Ziele mit dem Rad bewerten.

Frage nach Miteinander im Straßenverkehr

Umfrage-Schwerpunkt ist in diesem Jahr dem ADFC zufolge das Miteinander im Verkehr, also wie rücksichtsvoll es auf den Straßen zugeht. Die Ergebnisse sollen helfen, das Angebot für Radfahrende weiter zu verbessern. Und es soll zeigen, ob sich in den Städten und Gemeinden seit der letzten Befragung vor zwei Jahren etwas positiv oder auch negativ entwickelt hat.

Zum 11. Mal sind bundesweit Radfahrerinnen und Radfahrer gefragt

Der Fahrradclub ADFC führt den Test alle zwei Jahre durch – heuer zum elften Mal. Laut Markus Stipp, dem Kreisvorsitzenden des ADFC Nürnberg und Umgebung, haben beim letzten Mal fast eine Viertelmillion Menschen bundesweit an der Umfrage teilgenommen. Bewertet wurden 1.114 Städte und Gemeinden.

ADFC-Fahrradklima-Test 2022: Erlangen mit Spitzenwert

Erlangen (3,2) kam bei den 40 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern auf den 1. Platz, Fürth (3,75) lag auf 7, Ingolstadt (3,85) auf 11, Regensburg (3,92) auf 13 und Würzburg (4,01) auf 19. Vor zwei Jahren belegte bei der Umfrage bei den Großstädten über 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Bremen (Note 3,6) den Platz 1, München (3,89) lag auf Platz 5, Nürnberg (4,16) kam damals auf den 10. Platz von insgesamt 14 Großstädten, die bewertet wurden.

Bei den insgesamt 26 Städten mit 200.000 bis 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern war Augsburg (3,99) auf Platz 10 gelandet.

Wichtige Orientierungshilfe in Radfragen für Städte und Gemeinden

Der Fahrradklima-Test gelte aufgrund der großen Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern als "der wichtigste Zufriedenheitsindex der Radfahrenden im ganzen Land", so Markus Stipp. Und soll gleichzeitig den Städten und Gemeinden als Orientierungshilfe dienen, an welchen Stellen sich Radfahrende Verbesserungen wünschen.

Die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden in sechs Größenklassen werden im Frühjahr 2025 im Bundesverkehrsministerium in Berlin ausgezeichnet.

Der ADFC ist nach eigenen Angaben mit bundesweit mehr als 230.000 Vereinsmitgliedern die größte Interessenvertretung der Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland und weltweit. In Bayern hat der ADFC mehr als 34.000 Mitglieder.