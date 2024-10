5 Jahre Technologiecampus Parsberg-Lupburg: "Ein Erfolgsmodell"

Der Technologiecampus (TC) Parsberg-Lupburg im Oberpfälzer Landkreis Neumarkt feiert fünfjähriges Jubiläum. Gefeiert wird auch mit einem Tag der offenen Tür am Freitag. Im Technologiecampus Parsberg-Lupburg forschen die OTH Regensburg und die TH Deggendorf zu den Themengebieten Materialwissenschaft, Fertigungstechnik und Digitalisierung.

Über sechs Millionen Euro Vorleistung

Bürgermeister Josef Bauer (CSU) ist stolz auf die Entwicklung, die der Technologiecampus gemacht hat. Die Entscheidung sei damals mit viel Risiko verbunden gewesen, erzählt Bauer im BR24-Interview. Die Stadt Parsberg und der Markt Lupburg sind mit über sechs Millionen Euro für das neue Gebäude in Vorleistung gegangen.

"Man hat vor fünf Jahren nicht gewusst, wie sich dieser Campus entwickelt", sagt Bauer. Das Risiko habe sich aus seiner Sicht aber durchaus gelohnt. "Es ist wirklich ein Erfolgsmodell", so der Bürgermeister.

Für neuen Campus in der Oberpfalz eingesetzt

Als die Idee für einen Technologiecampus Parsberg-Lupburg vor über zehn Jahren aufkam, war Horst Seehofer (CSU) noch Ministerpräsident in Bayern und es waren eigentlich keine weiteren Hochschulcampusse geplant. Gemeinsam mit Lupburg und Albert Füracker (CSU) - damals noch Staatssekretär - habe man sich für den Standort eingesetzt und Überzeugungsarbeit geleistet.

Unternehmen aus der Gegend sind mit im Boot

Mittlerweile arbeiten 35 Beschäftigte am TC Parsberg-Lupburg. Für verschiedene Projekte wurden auch mehrere Millionen Euro an Fördergeldern erfolgreich beantragt. Viele Unternehmen aus der Region arbeiten eng mit dem Technologiecampus zusammen. "Wir hoffen, dass viele Studenten dann in der Region bleiben und den Unternehmen als Fachkräfte zur Verfügung stehen", sagt Bürgermeister Josef Bauer.

Positive Evaluierung für den Standort

Für den Markt Lupburg und die Stadt Parsberg ist das fünfjährige Jubiläum aber auch aus anderen Gründen ein wichtiger Meilenstein. Denn: Der Standort wurde nun evaluiert und auch hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit überprüft. Diese Prüfung sei sehr positiv ausgefallen, freut sich Bürgermeister Bauer. Bisher haben die Stadt und der Markt Lupburg die Betriebskosten für den Campus übernommen, nun übernimmt diese der Freistaat Bayern.