Neues Hochschulgebäude in Neumarkt wird eingeweiht

Seit dem Wintersemester 2016/17 bietet die TH Nürnberg in Neumarkt in der Oberpfalz den Bachelorstudiengang "Management in der Ökobranche" an. Die Studierenden waren dazu vorübergehend im Haus St. Marien untergebracht. Doch das ändert sich ab dem Wintersemester 2024/25, welches kommende Woche startet.

Studentenleben mitten in der Innenstadt

Das neue, moderne Hochschulgebäude am Residenzplatz ist fertig und wird am Freitag (27.09.24) offiziell eröffnet. In dem neuen Gebäude haben auf rund 3.000 Quadratmetern eine Bibliothek sowie Seminarräume Platz. Im großen Hörsaal gibt es Sitzplätze für circa 150 Studenten. Zum kommenden Wintersemester werden 130 Studierende erwartet, darunter 44 Erstsemester.

TH Nürnberg plant keine weiteren Außenstandorte

Die Hochschule in Neumarkt sei etwas Besonderes, betonte Hochschulpräsident Niels Oberbeck. In der Vergangenheit habe die Hochschule Außenstandorte immer abgelehnt. Die Rahmenbedingungen in Neumarkt seien aber ideal gewesen. Da die Stadt großen Wert auf Nachhaltigkeit lege und diese Werte auch lebe, sei der Bachelorstudiengang hier sehr gut angesiedelt.

Der Studiengang passe zu Neumarkt, betonte auch Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn (CSU). Zudem profitierten auch die Unternehmen in der Region vom Hochschulstandort und umgekehrt. Die Hochschule plane vorerst keine weiteren Außenstandorte.