2.500 Menschen bejubeln Einfahrt der BR-Radltour in Ebern

Die Radlerinnen und Radler strahlten und winkten in die Menge und ließen sich die Laune vom aufkommenden Regen nicht verderben. Man hatte das Gefühl, dass halb Ebern auf den Beinen war, als das Fahrerfeld der BR-Radltour in der Stadt einrollte. 2.500 Menschen jubelten und schwenkten Fähnchen, weil die BR-Radltour endlich mal wieder in Mainfranken vorbeischaut. Glücklich waren die Fahrerinnen und Fahrer wegen des Empfangs. Und weil sie nun auch die vorletzte Etappe der Tour geschafft haben.

Mittagspause im Schlossgarten

Nach der Wasserpause in Veilsbronn erlebten die Hobbysportler die vielleicht spektakulärste Mittagspause dieser Tour im Garten des Schlosses Seehof in Memmelsdorf. In ihm wuchs Herzog Max Joseph in Bayern auf, der Vater der legendären Kaiserin Sissi. Der Memmelsdorfer Bürgermeister Gerd Schneider sagte: "Es war sofort klar, dass wir die Mittagspause vor dem Schloss machen, dem schönsten Ort, den es im Landkreis Bamberg gibt."

BR-Radltour-Postkarte

Es wurde sogar eine eigene BR-Radltour-Postkarte gestaltet, die die Radlerinnen und Radler ausfüllen und verschicken konnten. Bianca Müller, die Tourismusmanagerin der "Fränkischen Toskana" sagte zu dieser Idee, die von den Radlern großartig angenommen wurde: "Wir wollten etwas Individuelles kreieren, um unsere Gäste von der BR-Radltour zu begrüßen. Die Karte können sie ja auch gleich an ihre Liebsten zu Hause schicken, die sehnsüchtig auf sie warten." Der eigens gebastelte Briefkasten war bei der Abfahrt gut gefüllt. Am meisten gefeiert wurden in der Pause der Musikverein Memmelsdorf und die Vorführung der Tanzmäuse des MCC Memmelsdorf.

Konzert von Milow am Abend

Nach der Mittagspause ging es weiter durch Oberfranken, bis gut sechs Kilometer vor der Zieldurchfahrt Unterfranken erreicht wurde. Danach ging es für die Teilnehmer in die Unterkünfte und die meisten freuten sich auf die abendliche Veranstaltung. Den Abschluss des Tages bildet ein Konzert des belgischen Superstars Milow, der von BAYERN 1 präsentiert wird.

Königsetappe am Freitag

Der letzte Tag hat es dann noch in sich. Am Freitag steht die Königsetappe an. Von Ebern über Sand am Main, wo Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zum Fahrerfeld stoßen wird, über die Mittagspause in Prichsenstadt bis nach Neustadt an der Aisch sind es 104 Kilometer. Nach der Zieldurchfahrt werden die Radlerinnen und Radler vermutlich die Innenstadt Neustadts übernehmen und singend und tanzend und mit einem weinenden Auge feiern, dass sie die BR-Radltour 2024 geschafft haben.