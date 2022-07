Wenn es in Umfragen ums Glücklichsein geht, sind die Franken regelmäßig ganz vorne mit dabei. Tobias Föhrenbach nimmt Sie mit auf eine Reise zum allgemeinen und individuellen Glück - in die fränkische Geschichte, an Glücksorte und zu glücklichen Franken. [mehr - Bayern 2 | zum Audio mit Informationen: Was uns Glück bringt - Glückliches Franken ]