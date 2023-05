Altkatholisch in Weidenberg: Zwei Priester, homosexuell und verheiratet

"In diese Suchbewegung, die es schon gab – wo ist denn da mein Platz? – ist auch der Moment gefallen, in dem wir uns kennengelernt haben und uns gesagt haben, gut, wir probieren das miteinander in aller Offenheit aus. So dass jeder auch die Entscheidung treffen kann, ich beende das, weil ich nicht rausgehen möchte aus der römisch-katholischen Kirche, oder weil ich nicht bereit bin, ein Doppelleben zu führen. Diese Freiheit war auch ganz wichtig, damit jeder für sich mit der neugewonnenen Perspektive an Argumenten, Überlegungen eine Entscheidung treffen konnte, wo es hingeht."