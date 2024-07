Hallstadt plant ein Paul-Maar-Museum

Paul Maar, der Schaffer des frechen Sams, soll ein eigenes Museum in Hallstadt bekommen. Das Konzept sieht die Einrichtung nicht als bloßen Ausstellungsort für Zeichnungen und Bücher des Künstlers vor, sondern als Begegnungsort für Kinder und Jugendliche. Es soll ein Ort werden, an dem man das Lesen neu entdecken und in eine eigene Welt eintauchen kann.

Ein Haus nicht nur für den Sams

Der Stadtrat hat zugestimmt, ein Museumsentwicklungsplan steht, entsprechende Gebäude sind gefunden und auch die staatlichen Stellen haben sich bereits positiv zum Projekt geäußert. Die Planungen für ein Paul-Maar-Museum in Hallstadt nehmen Gestalt an. "Gemeinsam mit ihm möchten wir sein großes Schaffenswerk sichern. Wir planen eine Bildungseinrichtung für Kinder, die sie zum Buch hinführt. Hier wollen wir erlebbar machen, dass Lesen Freude bereitet und es sollen auch neue Welten gezeigt werden", so Bürgermeister Thomas Söder (CSU). "Mich begeistert an Pauls Maars Geschichten, dass sie sich eigentlich ganz einfach anhören, aber einen besonderen Tiefgang haben", erklärt Söder seine Begeisterung für den Autor.

Hallstadt wolle mit einem Museum eine überregional, wichtige Einrichtung schaffen, die Menschen speziell in diese Region ziehe. Angestrebt wird eine Eröffnung bereits in rund drei Jahren, genauer gesagt zum 90. Geburtstag des Kinderbuchautors. Das wäre dann am 13. Dezember 2027. Was fehlt, sind jetzt die konkreten Zusagen der staatlichen Fördergeber. "Wir sind auch schon mit den Fachstellen im Kontakt gewesen und die sind sehr positiv eingestellt."

Auch Paul Maar hat Einblick ins Entwicklungskonzept des Museums geworfen und ist begeistert davon. Entstehen soll die Einrichtung in der Fischergasse, direkt im Ortskern. Zwei Anwesen sind dafür vorgesehen, eines davon ist bereits weitgehend restauriert.

Schon jetzt ist klar, dass Teile der Ausstellung "Samselsurium", die derzeit im Buchheim-Museum Bernried gezeigt wird, im Hallstadter Museum einen Platz finden werden. Darunter auch die Wunschmaschine, der Regenschirm-Generator und viele Original-Illustrationen von Paul Maar.

Paul Maar: Eintauchen in die Kinderwelt

Paul Maar gilt als einer der beliebtesten und erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautoren. Er ist zwar ein gebürtiger Unterfranke, doch seine Großeltern lebten in Hallstadt. Von daher hat der Kinderbuchautor eine besondere Beziehung zu dem Ort. Maar ist zudem Illustrator, Übersetzer, Drehbuch- und Theaterautor. Seine bekanntesten Geschichten drehen sich um das freche, vorlaute Fabelwesen Sams und Herrn Taschenbier, den "adoptierten Papa" des Sams. Die Wunschpunkte sind nur zufällig entstanden. Sie sollten eigentlich einmal Sommersprossen darstellen.

Das Sams feierte im vergangenen Jahr einen runden Geburtstag. 1973 erblickte das kleine, wundersame Geschöpf mit der Nase wie ein Ferkel, die Literaturwelt. Seitdem erobert der rothaarige, gefräßige Sams mit den Wunschpunkten, die Kinderherzen. Maar ist auch für viele Klassiker der Augsburger Puppenkiste verantwortlich und hat daneben weitere Kinderbücher geschrieben. Außerdem entwirft er Bildergeschichten für Zeitschriften.