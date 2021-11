Tanz unter dem Galgen Sprech(er)stunde in der Volkshochschule Schrobenhausen

Die Sprecherinnen und Sprecher des BR erinnern an politisch verfolgte Künstler. Mirt der Veranstaltung in Schrobenhausen setzen wir ein Programm fort, das schon mit großem Erfolg in den ehemaligen Synagogen in Hainsfarth, Fellheim und Ichenhausen sowie in der Synagoge in Augsburg und im Münchner Funkhaus gebracht wurde: Dienstag, den 9. November 2021 in der vhs Schrobenhausen.

Von: Martin Fogt