Do, 18.05.2017 Gymnasium Schrobenhausen Nachlese: Bilder, Mitwirkende und Texte

Unter dem Motto "Servus Europa" präsentierte das Sprecherteam des BR Texte aus und über Bayern sowie unseren europäischen Nachbarländern. Am Donnerstag, den 18. Mai 2017 um 19.30 Uhr in Schrobenhausen.

Trotz umfangreicher Umbaumaßnahmen am Gymnasium Schrobenhausen lief alles von Anfang an wie am Schnürchen. Rita Brunner, Musiklehrerin an der Schule und Geigerin bei der Hofmarkmusik hatte an alles gedacht. Da standen die hauseigenen jungen Sanitäter ebenso bereit wie ein vierköpfiges Schüler-Team für die Beschallung, die man sich nicht besser wünschen konnte.

Der Hausmeister, Robert Helmrich, der trotz seines Geburtstags dabei sein wollte, kümmerte sich mit seiner Frau um die wichtigen Dinge, die man nicht so sieht und erst bemerkt, wenn sie fehlen. Ein guter Geist des Hauses so wie auch die charmanten jungen Damen aus den oberen Klassen, die in der Pause den Getränkeausschank übernahmen.

Mit unserer Textauswahl hatten wir ins Schwarze getroffen, das erfuhren wir schon bei Gesprächen in der Pause. Und, wie immer - man war neugierig, wie wir aussehen. Auch diese Neugier konnten wir befriedigen.

Man munkelt, der Schulleiter, OStD Edmund Speiseder, der den Abend begeistert verfolgte, sei am nächsten Tag noch "am Schweben" gewesen.

Wichtiger Partner bei unseren Lesungen sind die Musiker, die uns begleiten. Erneut durften wir uns über die Hofmarkmusik freuen, die uns schon bei Sprech(er)stunden in den letzten Jahren unterstützt hat. Auch dieses Mal hatten die Gruppe neue Noten im musikalischen Reisegepäck, Ausschnitte aus ihrer neuen CD "Servus Europa", die vor kurzen erschienen ist und bereits im Bayerischen Rundfunk vorgestellt wurde.

Große Freude neben der guten Stimmung, dem langanhaltenden Beifall und dem schönen Spendenergebnis waren die Spargelpakete, die uns am Schluss überreicht wurden. Ein Glück: denn woran denken wir, wenn wir in Schrobenhausen sind? Eben: an Spargel!

Herzlichen Dank an alle und vielleicht wieder einmal in Schrobenhausen.

Die mitwirkenden Sprecher und ihre Texte

______________________________________________________________________

Nach Nikolaus Doll

(veröffentlicht am 22.08.2016 auf welt N24) und mit Texten von

Michael Atzinger: Wie man die Bayern zur Weißglut bringt

______________________________________________________________________



Jörg Maurer: Der Depp als Marke.

In: Bayern für die Hosentasche - was Reiseführer verschweigen.

Fischer Taschenbuch. Fischer Verlag, Frankfurt 2016

______________________________________________________________________

Ephraim Kishon: Theaterbesuch

in: Der seekranke Walfisch oder Ein Israeli auf Reisen.

Buchverlage Langen Müller, München 1965

Carl Oskar Renner - Die Kreide

in: Der Turmschreiber-Kalender.

W. Ludwig Verlag, Pfaffenhofen 1982

______________________________________________________________________

R.W.B. Mc Cormack: Sport und Spiel

aus: Tief in Bayern - eine Ethnographie.

Eichborn Verlag 2008

______________________________________________________________________

Emile Peynaud: Die hohe Schule für Weinkenner (Ausschnitte)

Müller Rüschlikon Verlag, Stuttgart 1984

Anonymus: Urlaub in Bayern

http://www.initiative.cc/Artikel/2012_09_21_lustiges.htm

______________________________________________________________________

Carl Spitzweg: Der Radi und die gelbe Rubn

in: Und abends tu ich dichten. Gedichte und Zeichnungen dtv Verlag, München 1997

Joseph Maria Lutz: Der Käse und der Kas. Eine lustige gastronomische Plauderei aus Bayern.

http://www.josephmlutz-museum.de/content/textauszug_114.pdf

Franz Hohler: Darf ich Ihnen etwas vorlesen?

(unveröffentlicht)

______________________________________________________________________

Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Der Eintritt war wie immer frei; die Mitwirkenden traten ohne Gage auf. Stattdessen baten wir um Spenden zugunsten der Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.

In Schrobenhausen konnten wir zusammen mit der großzügen Beteiligung der Sponsoren stolze 1.738,50 Euro sammeln.

Herzlichen Dank allen Spendern und den Sponsoren!