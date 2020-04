Servus Europa - Pfarrhof Gempfing Nachlese – Bilder, Mitwirkende und Texte

Gempfing hatten wir ja noch vom letzten Jahr in bester Erinnerung und auch diesmal war der Abend ein Highlight.

Zwar hatte das Sprecherteam in Schrobenhausen bereits einen Abend unter dem Motto "Servus Europa" absolviert, aber in Gempfing standen größtenteils andere Texte auf dem Programm, und auch die Hofmarkmusik wartete mit neuen Musikstücken auf, die wir noch nicht gehört hatten.

Vor dem Pfarrhof wurden wir von den Besuchern, die uns noch vom letzten Mal kannten, freundlich begrüßt, kleine Tischchen luden zum Verweilen ein und das Gläschen Sekt war bestimmt keine schlechte Einstimmung auf das, was folgen sollte.

Der Saal im ersten Stock war dann bis auf den letzten Platz gefüllt, die Spannung mit Händen zu greifen und bereits nach dem ersten Musikstück der Hofmarkmusik brach ein Beifall los, der uns zu Höchstleistungen anspornte.

Eine Sprech(er)stunde, die es in sich hatte, die auch zu einem kleinen Fest wurde: Ein Besucherpaar feierte Hochzeitstag und wurde mit einer Flasche Wein geehrt. Und der Harfenistin Angela Hofgärtner, die am Sonntag Geburtstag feiern sollte, brachten wir ein Vorab-Ständchen - der ganze Saal sang mit.

Grüße von Autor Torbjörn Flygt Mit einer originellen Lausbuben-Geschichte aus „Made Sweden“ stellte Constanze Fennel den jungen, schwedischen Autor Torbjörn Flygt vor – der bedauerte es übrigens, nicht selbst an diesem Abend in Gempfing vor Ort sein zu können, ließ Grüße ausrichten und schrieb, es freue ihn sehr, durch seinen Text zur guten Sache beitragen zu können.

In der Pause wurde im Freien getafelt. Bier, Wein, Sekt und Wasser sorgten an diesem heißen Tag für eine willkommene Abkühlung. Angela Hofgärtner und ihre erstklassige Küchenmannschaft verwöhnten uns mit Schweinsbraten, Kartoffelsalat und Bauernbrot. Und wer erst nach der Sprech(er)stunde essen wollte, bekam auch noch Schnittlauchbrot und Speck aus Südtirol angeboten.

Im Rückblick: zwei kurzweilige Stunden mit Texten, Musik, Beifallsstürmen, Lachsalven und einem neugierigen und aufmerksamen Publikum. Die gute Stimmung hatte sicherlich auch mit der familiären Atmosphäre zu tun, bei der wir Sprecher ohne Mikrophon lesen und damit von den Besuchern hautnah erlebt werden konnten.

Natürlich hatten die Musiker der Hofmarkmusik, genau wie wir, Zugaben im Gepäck. Aber der Applaus ebbte erst ab, nachdem wir versprachen, im nächsten Jahr wiederzukommen. Das wird voraussichtlich im Juni 2018 sein. Das Thema könnte dann vielleicht heißen: "Sachen zum Lachen".

Die mitwirkenden Sprecher und ihre Texte

______________________________________________________________________

Alfred Polgar: Standpunkte

in: Kreislauf, kleine Schriften, Band 2

Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1982

Franz Hohler: Darf ich Ihnen etwas vorlesen?

(unveröffentlicht)

______________________________________________________________________

Anonymus: Urlaub in Bayern

http://www.initiative.cc/Artikel/2012_09_21_lustiges.htm

Emile Peynaud: Die hohe Schule für Weinkenner (Ausschnitte)

Müller Rüschlikon Verlag, Stuttgart 1984

______________________________________________________________________

Ephraim Kishon: Venedig

in: Der seekranke Walfisch oder Ein Israeli auf Reisen.

Buchverlage Langen Müller, München 1965

Wolf Schmidt-Arget: Charter-Wochenend London

in: S' Lebn is a Wissenschaft.

W. Ludwig Verlag, Pfaffenhofen 1981

______________________________________________________________________

Hans Breinlinger: Die Reise ins bayerische Allgäu

in: In Bayerns wildem Westen.

W. Ludwig Verlag, Pfaffenhofen 1985

Odysseas Elytis: "Die Möwe", "Wisst ihr es schon, habt ihrs gehört", "Die einsame Insel"

in: Lieder der Liebe.

Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1981

_____________________________________________________________________

Ulrich Wickert: Vom Glück, Franzose zu sein.

Hoffmann und Campe, Hamburg 1999

Torbjörn Flygt: Made in Sweden (Ausschnitt)

Verlag Bastei Lübbe, Köln 2005

______________________________________________________________________

Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Der Eintritt war wie immer frei; die Mitwirkenden traten ohne Gage auf. Stattdessen baten wir um Spenden zugunsten der Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.

Und es wurde wieder – wie schon beim letzten Mal in Gempfing – außerordentlich großzügig gespendet: stattliche 1.075 Euro kamen zusammen – bezogen auf die Besucherzahl ein Rekordergebnis.

Herzlichen Dank an alle Spender!