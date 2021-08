Menschen im BR: Elisabeth Kagermeier, BR24 #Faktenfuchs Vom Glück, sich nicht entscheiden zu müssen

Elisabeth Kagermeier hat die Deutsche Journalistenschule (DJS) in München besucht und an der Ludwig Maximillians Universität ihre Masterarbeit über Verschwörungstheoretiker geschrieben. Sie wusste also, was sie erwartet, als sie Teil des #Faktenfuchs-Teams im BR wurde. Und sie ist sehr froh, sich nicht entscheiden zu müssen, zwischen Hörfunk oder TV und Online. Denn der #Faktenfuchs ist überall zu Hause: Er läuft in der BR24 Rundschau, als Videoformat in YouTube und Facebook und es gibt ihn natürlich als Artikel auf BR24.de

Von: Andrea Gartner, Unternehmenskommunikation