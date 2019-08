Empfang via Internet IPTV - Fernsehen

Unter IPTV ("Internet Protocol Television", zu Deutsch: Internet-Protokoll Fernsehen) versteht man die digitale Übertragung von Bild und Ton zu einem Fernsehgerät über einen breitbandigen DSL-Anschluss. Das Internet-Protokoll dient dabei als Übermittler, mit dessen Hilfe die Inhalte (TV, Radio) innerhalb des Telefonnetzes an den richtigen Empfänger geliefert werden. Benötigt wird neben einem schnellen DSL-Anschluss eine Set-Top-Box, die man vom IPTV-Anbieter erhält oder einen IPTV-Player für den PC.

Da IPTV automatisch über einen Rückkanal verfügt, können neben Fernseh- und Radioprogrammen zusätzliche Abrufdienste, sogenannte Video-on-Demand-(VoD) Dienste in Anspruch genommen werden. Abhängig vom Anbieter stehen Spielfilme, Dokumentationen, Serien oder Internetvideos zum Abruf bereit, die der Zuschauer über seine Fernbedienung auswählen kann. Dafür fallen allerdings in der Regel pro angefordertem Film oder Beitrag zusätzliche Kosten an. Erweitert wird das Programmangebot um Pay-TV Programme, die man ebenfalls kostenpflichtig abonnieren kann. Es lohnt sich, die verschiedenen IPTV-Angebote der Telekommunikationsunternehmen zu vergleichen. Daneben bietet IPTV eine Elektronische Programmvorschau (EPG), den Empfang interaktiver Dienste und oft auch die Möglichkeit, Sendungen direkt auf Festplatte zu speichern.