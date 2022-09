DAB+-Netz Bayern BR nimmt DAB+ am Senderstandort Ebbs im Inntal in Betrieb

Größere Programmvielfalt

Neben einer besseren Klangqualität bietet DAB+ eine deutlich größere Programmvielfalt als UKW. Über DAB+ ist unter anderem auch die Volks- und Blasmusikwelle BR Heimat in bester Qualität verfügbar. Das beliebte Programm hat sich innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten Digitalprogramm des BR entwickelt. Auch die anderen digitalen Radioprogramme des Bayerischen Rundfunks wie BR Schlager oder PULS, das junge Programm des BR, der Ereigniskanal BR24live sowie BR Verkehr und die bekannten Radiowellen Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, BR24 sowie viele Regionalprogramme sind in exzellenter Digitalqualität über DAB+ empfangbar.

Jetzt 78 Senderstandorte

Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendenetz im Kanal 11D mit der Inbetriebnahme der neuen Sender auf 78 Standorte. Damit verfügen bei DAB+ jetzt 95 Prozent der Menschen in Bayern über Indoor-Empfang. Mobil, also im Auto sowie im Außenbereich, haben 98,7 Prozent DAB+ Empfang. Auf den Autobahnen in Bayern herrscht praktisch Vollversorgung. In diesem Jahr wird der BR in Bayern noch weitere DAB+ Senderstandorte in Betrieb nehmen.