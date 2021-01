Stau, Unfälle, Gefahren Die BR-Verkehrsredaktion beantwortet das Warum

Was ist los auf Bayerns Straßen? Die interaktive Verkehrskarte mit allen Staus und Störungen bringt Sie auf den aktuellen Stand. [ Interner Link - BR Verkehrsinfo - Interaktive Verkehrskarte für Bayern ]

Alle diese Informationen - auch für angrenzende Gebiete wie etwa Österreich - fließen in das Verkehrs-Redaktionssystem des BR ein und bilden die Arbeitsgrundlage für die Redakteurinnen und Redakteure.

Verkehrsinfos liefert der BR rund um die Uhr. Tagsüber, zwischen 5 und 18 Uhr, sind vier Mitarbeitende im Dienst. Während zwei Redakteurinnen bzw. Redakteure die Recherche übernehmen, bearbeiten die anderen die eingehenden Informationen fürs Programm. Das bedeutet: Entscheiden, welche Unfälle oder Staus nennenswert sind, Meldungen schreiben und den verschiedenen Programmbereichen zur Verfügung stellen – Bayern 1, BAYERN 3, B5 aktuell und den Regionalstudios. Dann sind die Moderatorinnen und Moderatoren an der Reihe.

"In einer digitalen Karte ist ein Stau ein roter Strich, aber ob es sich um einen kleinen oder großen Unfall handelt, warum es an der Grenze staut, wie viele Spuren gesperrt sind oder ob vielleicht ein Lkw geborgen werden muss – das sind dann die Zusatzinfos, die von uns kommen und mit denen Autofahrer die Lage besser einschätzen können."

Das Verkehrsredaktionssystem des BR, das 2018 eingeführt wurde, unterstützt den Technikstandard TPEG (Transport Protocol Experts Group). Dieser ermöglicht, dass die Verkehrsinfos übers Digitalradio übertragen werden. Navigationsgeräte, die nicht TPEG-fähig sind, werden mit dem technisch einfacheren Standard TMC (Traffic Message Channel) über UKW beliefert und erhalten Basisinformationen über Unfälle, Staus und Gefahrensituationen - zum Beispiel, dass größere Gegenstände auf der Fahrbahn liegen oder ein Geisterfahrer unterwegs ist. Die kurzen, standardisierten Angaben auf dem Display können natürlich nicht so viele Informationen bieten wie ein Überblickbericht, zum Beispiel im Radio.

"Aus Umfragen wissen wir, dass viele Menschen es bevorzugen, Verkehrsmeldungen von einer Stimme zu hören", sagt Rembold. Also das, was die Radiowellen des BR seit Jahrzehnten machen. Auch der Zeitpunkt für den Verkehrsfunk hat Tradition: kurz vor und am Ende der Nachrichten. Nur bei Geisterfahrern schaltet sich der Verkehrsfunk sofort ein.