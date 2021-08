Vor 64 Jahren Gute Fahrt und gute Reise

Weil der Verkehr nie schläft, ist die BR-Verkehrsredaktion vierundzwanzig Stunden am Tag besetzt und das 365 Tage im Jahr.



Das besondere an der Verkehrsredaktion des Bayerischen Rundfunks ist, dass die Redakteurinnen und Redakteure nicht nur als Dienstleister, sondern auch als Journalisten arbeiten. Als "Verkehrsexperten" stehen sie den Wellen Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, B5 aktuell sowie den Kanälen Bayern Plus und BR Heimat zum Talk oder zum Expertengespräch bereit, machen Aufsager, schätzen die Verkehrslage bei Großveranstaltungen ein oder geben Tipps zum besseren Durchkommen in der Ferienzeit.