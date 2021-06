Ernst-Schneider-Preis 2015 BR zweimal ausgezeichnet

Preis in der Kategorie "Kurzbeitrag Fernsehen"

In seiner Laudatio hob der Vorsitzende des Ernst- Schneider-Preises, Dr. Walter Richtberg, die "immense Vorarbeit" und "den großen Rechercheaufwand" für den im August 2014 in ARD Plusminus ausgestrahlten zehnminütigen Beitrag "Gefälschte Medikamentenverpackungen" (Redaktion: Carl Hermann Diekmann) hervor.

Medikamenten-Fälschungen gelangen bis zum Patienten

Preis in der Kategorie "Große Wirtschaftssendung"

Outsourcing, den Begriff kennt man. Die Auslagerung von Arbeit in Billiglohnländern ist seit Jahrzehnten gängige Praxis. Die Weiterentwicklung dieses Prinzips heißt Crowdsourcing. Arbeit wird nicht mehr an Unternehmen in Billiglohnländern outgesourced, sondern an eine vermeintlich anonyme Masse von Menschen, die sich im Internet tummelt – an die Crowd.