Coburger Medienpreis 2021 Zündfunk gewinnt mit Radio-Feature

"Ein sehr interessantes, bisher wenig beachtetes Thema. Meist erzählten Geschichten von Migration, die Einwanderungs-Erlebnisse von türkischen Migranten und viel später von Asylsuchenden aus dem Balkan und im Nahen Osten. Diese Einreichung hingegen lenkt den Blick auf Einwanderer aus Afrika, erzählt endlich ihre Erfolgsgeschichten, was lobenswert ist, da Migrations-Berichterstattung viel zu oft vor allem Missstände behandelt. Probleme werden auch nicht verschwiegen, was diese Einreichung noch glaubhafter macht. Ein sehr guter Beitrag. Deswegen geht der Coburger Medienpreis Oberfranken in der Kategorie Schöpfung National an Malcolm Ohanwe und Kokutekeleza Musebeni für ihr Radio-Feature 'Afroshops: Haare, Haut und schwarzes deutsches Unternehmertum'. Herzlichen Glückwunsch."