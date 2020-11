Willi-Bleicher-Preis 2020 BR-Produktion ausgezeichnet

"Malcolm Ohanwe und Kokutekeleza Musebeni liefern mit ihrem Podcast wertvolle Einblicke in die schwarze Community in Deutschland. Sie bringen uns damit eine bislang wenig bekannte Seite unseres Landes differenziert, aber zugleich auch anschaulich und unterhaltsam näher. Beiträge wie dieser sind für eine offene, diverse Gesellschaft von unschätzbarem Wert – erst recht in Zeiten erstarkender rechter Gewalt. Und noch etwas macht diesen Beitrag preiswürdig: Er zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass Redaktionen in Deutschland endlich diverser werden."