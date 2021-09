Funkstreifzug "Rechte Hetze in Klassenchats" Sozialcourage Medienpreis für Beate Greindl

"Einen Preis für seine journalistische Arbeit zu erhalten, ist immer etwas Besonderes. Der Sozialcourage-Preis der Caritas ist dabei ein besonders wertvoller. Was an unserer Zeit liegt, in der die Schärfe der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zunimmt. In der uns, durch die Echokammern der sogenannten sozialen Netzwerke verstärkt, Hass und Hetze in den Ohren dröhnen. In dieser Zeit ist es noch wichtiger, in unserer Arbeit auf Zivilcourage hinzuweisen, auf gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein, auf beispielhaftes Vorgehen gegen rechte Hetze. Genau das hat Beate Greindl in diesem Funkstreifzug getan, der so beeindruckend ist, weil sie nicht nur den Schuldirektor in seiner Zivilcourage darstellt, sondern auch hörbar macht, dass sein Handeln eben keine Selbstverständlichkeit ist. Herzlichen Glückwunsch an Beate Greindl als Autorin sowie den Redakteuren Jonathan Schulenburg und Carola Brand für diesen Preis. Er zeigt auch, wie wichtig aufwendige Formate wie der Funkstreifzug sind, um diesen Themen gerecht zu werden."