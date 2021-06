Bayerische Verfassungsmedaille Würdigung für mediale Bildungsoffensive

Seit 1961 ehrt das Parlament mit der Verfassungsmedaille Bürgerinnen und Bürger, "die in herausragender Weise zum Zusammenhalt der Menschen in Bayern beitragen, sich für die Werte der Bayerischen Verfassung einsetzen und diese in vielfältiger Weise mit Leben erfüllen."

Der Bildung verschrieben

Werner Reuß hat ARD-alpha, den Bildungskanal des Bayerischen Rundfunks, von 1997 an mit aufgebaut. Seit dem Sendestart am 7. Januar 1998 hat er die Leitung inne und verantwortete auch den Um- und Ausbau von BR-alpha zu ARD-alpha im Jahr 2014.

In der Begründung der Jury heißt es: "Herr Reuß verknüpft seit dem Sendestart 1998 medienpolitisch geschickt die klassischen Bildungsideale mit den Ansprüchen modernen Fernsehens. Damit hat er sich im Sinne des Bildungsauftrags des öffentlich-rechtlichen Fernsehens große Verdienste erworben." Seit 1. August diesen Jahres leitet er den neuen trimedial aufgestellten Programmbereich "Wissen und Bildung" des BR.

Auch außerhalb seiner Tätigkeit beim BR engagiert sich Werner Reuß für die Bildung, so wurde er 2014 in die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern berufen, wo er im Ausschuss für Bildung, Erziehung und Jugend tätig ist.

Kabarettistischer Blick auf gesellschaftliche und politische Verhältnisse

Der Kabarettist Bruno Jonas, wöchentlich auf Bayern 1 in Lach matt! zu hören, wird in diesem Jahr ebenfalls mit der Bayerischen Verfassungsmedaille geehrt. Von 2004 bis 2007 war er als Bruder Barnabas beim traditionellen Politiker-Derblecken auf dem Münchner Nockherberg zu sehen. Für Bayern 1 wirft er "in seiner unvergleichlichen Art einen Blick auf das aktuelle Tagesgeschehen, was sich auch in seiner Würdigung widerspiegelt: "In seiner Arbeit zeichnet sich Herr Jonas auf unnachahmliche Weise durch seine treffende, aber nie verletzende Darstellung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse aus."

Medienwirksame Einfachheit