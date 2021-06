Bayerische Verfassungsmedaille Preisgekröntes Engagement

Seit 1961 ehrt das Parlament mit der Verfassungsmedaille Bürgerinnen und Bürger, "die in herausragender Weise zum Zusammenhalt der Menschen in Bayern beitragen, sich für die Werte der Bayerischen Verfassung einsetzen und diese in vielfältiger Weise mit Leben erfüllen." Die Verfassungsmedaille besitzt seit 2011 den Rang eines Ordens.

Einsatz für den Nachwuchs

In der Begründung der Jury heißt es über Mercedes Riederer: "Frau Riederer setzt sich seit Jahrzehnten für kritische, seriöse und faire Berichterstattung ein." In ihrer journalistischen Laufbahn sei ihr "insbesondere die junge Generation in ihrer Arbeit ein Anliegen." Bereits in den 1970er und 1980er Jahren, als sie Magazine wie den "Zündfunk" betreute, "hat sie sich dafür engagiert, Jugendlichen eine Stimme im Bayerischen Rundfunk zu geben."