Dieter Wieland Auszeichnung für filmisches Werk

Dieter Wieland hat mehr als 250 Dokumentationen für den BR erstellt, fast alle für die Sendung "Unter unserem Himmel". In seinen "Topographien" formulierte er seine Kritik an Bausünden, Fehlplanungen und Umweltzerstörungen – prägnant, wortgewaltig und stimmlich unverwechselbar.

"In ruhiger und unaufdringlicher Kameraführung kombinieren seine Filme die Ästhetik des unabhängigen Dokumentarfilms mit der Tradition bayerisch-österreichischer Sprachkritik. Wieland hat ein ganz eigenes Genre geschaffen; seine Kritik an Landschaftszersiedelung und Dorfzerstörung, an der Unwirtlichkeit der Städte und den gesichtslosen Bausünden der Architektur greift weit über die Heimatpflege in die allgemeine Kulturkritik aus." Wie nebenbei erhalte der Zuschauer eine ebenso gründliche wie präzise, kulturhistorisch fundierte Unterweisung über die Zusammenhänge von Geschichte, Politik und Landschaft, Gesellschaftsstruktur und Formbewusstsein. Auch kürzere Arbeiten zu Themen wie "Das Haus", "Das Dach" oder "Die Tür" seien "vollendete filmische Miniaturen".